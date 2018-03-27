عمرو أديب "يسخر" من تغطية مراسل لصواريخ الحوثي و"هل عادت لقواعدها بعد استهداف السعودية؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شن الإعلامي المصري، عمرو أديب، الاثنين، هجوما لاذعا على تغطية مراسل بقناة الجزيرة القطرية للصواريخ التي أطلقها الحوثيون في اليمن واستهدفت المملكة العربية السعودية، وسؤال المراسل إن كانت الصواريخ قد "عادت لقواعدها؟"

وقال عمرة أديب في برنامجه الذي يبث على قناة اون تي في: "ليان حاله (المراسل) بيتمنى وعايز يقول هل عاد (الصاروخ) لقواعده سالما؟ يعني كما ايه؟ راح ضرب الرياض وراح مقلوب وراح طالع فوق تاني وراجع للحوثيين عشان يرجع يضرب الرياض تاني.."

وتابع قائلا: "يا راجل يا مفتري يعني ربنا وقعك وقعه زي الزفت، نكتة العالم العربية والعالم الغربي، ده في مواقع أجنبية ترجمة، وعلى فكرة ده اختراع جميل جدا الصاروخ الي يطلع يضرب ويرجع تاني ده.."