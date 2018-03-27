السعودية تنشر قصة المصري المقتول بشظايا الصاروخ الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت القناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، الثلاثاء، تقريراً مصوّراً لمنزل المقيم المصري عبدالمطلب أحمد، الذي توفي إثر إصابته بشظايا الصاروخ بعد اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي، الإثنين.

ونقلت القناة عبر التقرير شهادات من معارف عبدالمطلب، منهم محمد عبدالواحد، الذي شرح ما حدث: "قمنا مفزوعين على صوت صدى الصاروخ، خرجنا، وبعد ما خرجنا، طلع أخوه وخرج من الداخل، كان كله غبار، هو والتلات أشخاص اللي كانوا داخل الغرفة، كلهم غبار من الصاروخ، فبقله: (فين عبدالمطلب؟)"، مضيفاً بأنه حاول الدخول إلى الغرفة لكنه لم يحتمل الغبار.

ونقل التقرير الاخباري شهادات عن نوم عبدالمطلب ليلة الإثنين، على الأرض لتنزل شظايا الصاروخ من السقف عليه. ، وقال أحد معارفه: كان عنده ضيف ونيّمه على السرير بتاعه في الأرض، واجب الضيافة دول صعايدة عندهم الاصول يعني."

وذكرت القناة نقلاً عن أصدقاء عبدالمطلب بأن عائلته بزوجته وأطفاله الثلاثة يقيمون حالياً في مصر.

كما نشرت القناة الرسمية عبر حسابها بتويتر خبر زيارة نائب أمير الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، للمصابين من شظايا الصاروخ بالعاصمة، ونقل تعازي العائلة الملكية لعائلة المقيم عبد المطلب.