اليونيسيف: مليونا طفل يمني بانتوا خارج المدرسة

يونيسيف: مليونا طفل يمني بانتوا خارج المدرسة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
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1:31

وفقاً للتقرير، فان هناك أكثر من 2,500 مدرسة باتت خارج الخدمة.

قالت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من نصف مليون طفل يمني تسربوا من المدارس منذ تفاقم الصراع عام 2015 ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليوني طفل.

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