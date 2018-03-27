اليونيسيف: مليونا طفل يمني بانتوا خارج المدرسة

قالت منظمة اليونيسيف، اليوم الثلاثاء، إن ما يقرب من نصف مليون طفل يمني تسربوا من المدارس منذ تفاقم الصراع عام 2015 ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليوني طفل.