شاهد.. سفير الكويت لدى الأمم المتحدة يدين إطلاق الصواريخ الحوثية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال مداخلته باجتماع لمجلس الأمن الدولي، الإثنين، إطلاق الحوثيين لصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية بـ "التصعيد الخطير".

وقال العتيبي: "نشير إلى التصعيد الخطير الذي شهدناه يوم أمس، والمتمثل في الهجمات الصاروخية، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، من قبل جامعة الحوثي، والتي استهدفت عدة مدن، من بينها الرياض وخميس مشيط ونجران وجازان."

وأضاف العتيبي بأن الصواريخ أطلقت بطريقة "عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والمأهولة بالسكان،" وأن تناثر شظايا الصواريخ على بعض الأحياء السكنية بعد اعتراضها "نتج عنه إصابات حيث أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بالإضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات."

وقال العتيبي إن دولة الكويت "تدين وتستنكر بأشد العبارات" تلك الهجمات الصاروخية على المملكة، مشيراً إلة أنها "تعبّر دون ادنى شك عن انتهاك الحوثيين للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه."

ودعا العتيبي مجلس الأمن باتخاذ "موقف موحّد وواضح" لوضع حدٍّ لاستمرار تلك الهجمات "التي تهدد السلم والامن الإقليمي،" مؤكداً وقوف الكويت "التام" إلى جانب ، و"تأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها."

وأتت مداخلة العتيبي ضمن جلسة حول توسع المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، قال فيها، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، إن إسرائيل توسّعت بـ 22 خطة لبناء 1200 وحدة سكنية لمنطقة واحدة بالضفة الغربية، وحذرت الأمم المتحدة بأن التوسع ببناء المستوطنات يجرف فكرة حل الدولتين كطريقة لحل نزاع الشرق الأوسط طويل الأمد.

وحث ملادينوف إسرائيل "بالإيقاف الفوري والكلي لكافة النشاطات الاستيطانية فيالأراضي الفلسطينية المحتلّة، من ضمنها القدس الشرقية" مضيفاً بأن "التوسع غير القانوني للمستوطنات والنشاطات المماثلة، تواصل بتهديد حل الدولتين واقتلاع الأمل نحو السلام من جذوره."