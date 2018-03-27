الحرس الثوري الإيراني ينفي تزويد الحوثي بالصواريخ

طهران، إيران (CNN)-- نفى الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تزويد الحوثيين في اليمن بصواريخ ومعدات عسكرية، وذلك بعد الاتهامات التي وجهتها المملكة العربية السعودية لطهران بأنها زودت الحوثي بصواريخ قايم وزلزال.

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ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية على لسان اللواء جادالله جواني قوله "إن الجميع يعلم أن جميع الطرق لإرسال الأسلحة إلى اليمن محظورة وأن السعودية فرضت حصاراً كاملاً على اليمن المضطهد".

وأضاف جواني أن اليمن قادر على إنتاج أسلحته الدفاعية الخاصة به، بما في ذلك الصواريخ التي "لا يمكن أن يتصورها السعوديون."

وكان التحالف الذي تقوده السعودية عرض، الاثنين، ما قال إنه بقايا الصواريخ التي اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي والتي تحمل "بصمات" التصنيع الإيراني.