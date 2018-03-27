جيش الإسلام لـCNN: نتفاوض مع الروس للبقاء في الغوطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال حمزة بيرقادر المتحدث باسم جيش الإسلام الثلاثاء، إن جماعته في الغوطة الشرقية المحاصرة ما زالت تتفاوض مع الجيش الروسي للبقاء في مسقط رأسها ولا تسعى إلى إبرام صفقة إجلاء مثل فصائل المعارضة الأخرى.

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وقال بيرقادر في تصريح لـCNN: "إن المفاوضات مع الروس ما زالت مستمرة ولم تنته بعد. والنقاط الرئيسية التي نتفاوض عليها هي بالنسبة لنا ولسكان دوما للبقاء في المدينة،" مضيفاً أن جيس الإسلام ما زال يسيطر على دوما، أكبر مركز حضري في المنطقة المحاصرة، والمناطق المحيطة بها في الشمال الغربي.

وأكد بيرقادر أن جماعته ترفض سياسة "الترحيل التعسفي والنزوح والتغيير الديموغرافي." واتهم النظام السوري بعدم منح سكان البلدات الأخرى "العفو" المتفق عليه، وقال إن التقارير عن عمليات إعدام النظام جعلت سكان دوما والمقاتلين يصرون على البقاء.