سفير السعودية بأمريكا: الأصدقاء والأعداء يراقبون رد الفعل الدولي على صواريخ الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، إن الأصدقاء والأعداء يراقبون رد الفعل الدولي على إطلاق جماعة الحوثي لصواريخ استهدفت المملكة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يستمر النظام الإيراني بخرق جميع القوانين الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي. لا زال هذا النظام يدعم الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان واليمن بتوفيره الأموال والصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة."

وتابع قائلا: "تاريخ إيران هو تاريخ من القتل والدمار، قام هذا النظام بتدبير وتنفيذ عمليات ارهابية في بوينس ايرس عام ١٩٩٤، تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦، وتفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣.. حاول النظام الايراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية وقام بتوفير المال والسلاح للتنظيمات الإرهابية."

وأضاف: "قامت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بإطلاق أكثر من ١٠٠ صاروخ باليستي على المملكة والتي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي، بالأمس أطلقت سبعة صواريخ عشوائية على أربع مدن فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد.. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية. إن الأصدقاء والأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة وسيكون لرد الفعل تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل."