عاهل السعودية: سنتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدفنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن بلاده ستتصدى بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك في تعليق على إطلاق جماعة الحوثي في اليمن لصواريخ باليستية صوب المملكة.

شاهد.. لحظة إطلاق الحوثيين لصواريخ باتجاه السعودية 2:02

جاء ذلك خلال ترأس الملك سلمان لجلسة مجلس الوزراء، حيث أعرب وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن "شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار لإطلاق المليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران صواريخ بالستية باتجاه المملكة."

ونقلت الوكالة على لسان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد قوله: "إن مجلس الوزراء، قدر ما عبر عنه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من تقدير لخادم الحرمين الشريفين، لدى لقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وما أبداه فخامته، من شكر للمملكة في جهودها لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة، ورحب المجلس بما اتسم به اللقاء من تأكيد فخامته وسمو ولي العهد على الالتزام التام بروابط الصداقة التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين."