أمانة "كبار العلماء": ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر منبر لدعاة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، مما وصفتها بقنوات التضليل والفتنة وفي مقدمتها "قناة الجزيرة" لافتة إلى أنها أذكت الصراعات وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية، وفقا للهيئة.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للهيئة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قالت فيه: "إن ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر كانت ولا زالت منبراً لدعاة الإرهاب وقادته؛ إذ دأبت - وبشكل حصري - على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وخلفه، كما نشرت خطابات لإرهابيين رفعوا السلاح في المملكة في فترات سابقة، وهي -الآن- تُمارس نفس الدور في نشر خطابات زعيم جماعة الحوثي الإرهابية، وبتنسيق منتظم معه، في استهداف واضح لأمن المملكة العربية السعودية، ومقدسات المسلمين، حيث سبق لهذه الجماعة الإرهابية استهداف مكة المكرمة."

البيان أن الهيئة ومنذ سنوات "حذرت من هذه القناة، وذكروا أنها تُمارس دورا مشبوها، في إثارة الفتن، وتمزيق الأوطان، وذلك مثل ما صرح به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان."