وليد المعلم يصل إلى مسقط بزيارة رسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية السورية، وليد المعلم، مساء الإثنين، إلى العاصمة العُمانية، مسقط، في زيارة رسمية.

واستقبل وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، نظيره السوري لدى وصوله، لتتضمن الزيارة "مباحثات مع كبار المسؤولين العمانيين تتناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية،" وفقاً لما نقلته وكاتلة الانباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت وكالة الانباء الرسمية العُمانية بأن الزيارة ستستمر "عدة أيام"، سيلتقي خلالها المعلم عدداً من كبار المسؤولين بالسلطنة.

وذكرت الوكالة السورية بأن الزيارة ستضم افتتاح المقر الجديد للسفارة السورية في مسقط، وقد زار المعلم سابقاً السلطنة في أغسطس/آب عام 2015، وقد زار وزير الخارجية العُماني سوريا في أكتوبر/تشرين أول عام 2015، وفقاً لما ذكرته الوكالة.