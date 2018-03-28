شاهد.. أحمد شفيق يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلى أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي في انتخابات عام 2012، بصوته في الانتخابات الرئاسية المنعقدة بمصر.

ونشرت الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمصر، الثلاثاء، عدداً من الصور لإدلاء شفيق بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة، ونقلت على لسانه قوله إن "إن التصويت والمشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطني"

وقد أعلن الفريق شفيق في انتخابات عام 2012، عن رغبته في الترشح للرئاسة، في فيديو مسجل من الإمارات العربية المتحدة، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منتقدا ما وصفه بـ"الانهيار والتردي" الذي تشهده الأوضاع في مصر.

وبعد خطابه بأربعة أيام، غادر شفيق الإمارات، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط جدل حول فيديو مسرب اتهم فيه السلطات الإماراتية بمنعه من السفر، وهو ما نفته السلطات الإماراتية. واستمر الجدل حول شفيق بعد عودته إلى مصر، حيث ترددت شائعات عن احتجازه قبل أن يعلن أنه يقيم بأحد الفنادق حتى يتم تنظيف منزله المغلق منذ سنوات.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني، أعلن شفيق تراجعه عن الترشح للرئاسة، قائلا: "بالمتابعة للواقع رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة". كما أعرب عن تمنياته بأن "يكلل الله جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية."

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