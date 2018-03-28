المالكي لـCNN: هكذا تقوم إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين 

المالكي لـCNN: هكذا يتم تهريب الأسلحة لليمن

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و7 دقائق.
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مقابلة مع العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن

جزء من مقابلة مع العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، ويتحدث فيه عن طريقة تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، قائلا إن العملية تبدأ من لبنان مرورا بسوريا. 
 

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