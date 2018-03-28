المالكي لـCNN: هكذا تقوم إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين 

جزء من مقابلة مع العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، ويتحدث فيه عن طريقة تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن، قائلا إن العملية تبدأ من لبنان مرورا بسوريا.

