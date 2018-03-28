شاهد.. هايلي توبخ روسيا وأعضاء الأمم المتحدة حول سوريا: هذه مهزلة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، الثلاثاء، تصريحات لاذعة ضد "ادعاءات" روسيا "المليئة بالاستهزاء،" واصفة استمرار إطلاق النار في الغوطة الشرقية، رغم قرار مجلس الأمن بهدنة لثلاثين يوماً، وانتظار عضوين بمجلس الأمن لاتخاذ قرار بـ "المهزلة".

وذكرت هايلي بأن " التاريخ لن يكون كريماً بحُكمه على فعالية هذا المجلس بتخفيف معاناة السوريين،" وقالت إن "روسيا تحاورت باستخفاف الهدنة التي خرقتها مباشرة."

وأضافت هايلي قولها: "يجب لهذا اليوم أن يشكل وصمة عار على كل عضو بهذا المجلس، ويجب أن يكون درساً لما يمكن حصوله عندما نركز على استعراضات الوحدة الزائلة، عوضاً عن القيام بالأمر الصحيح."

وانتقدت هايلي الحكومة الروسية بسبب "الخداع والنفاق والوحشية" التي أظهرتها نيابة عن الرئيس السوري بشار الأسد،" مضيفة: "أود أن أطلب من زملائي بمجلس الأمن التفكير فيما لو كنّا مخطئين بتحميل القوات الروسية والإيرانية التي تعمل مع الأسد، مسؤولية هذا الذبح،" وفقاً لما ذكرته السفيرة التي اتهمت الحكومة الروسية باستغلال محادثات هدنة وقف إطلاق النار لمساعدة الأسد على التقدم بحملته ضد قوات المعارضة.