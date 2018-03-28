فوتيل: لن نغادر قاعدة العديد في قطر.. ونساعد السعودية ومصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الأربعاء، وجود أي خطط لسحب القوات الأمريكية من قاعدة "العديد" العسكرية في قطر، معربا عن أمله في حل الأزمة بين قطر ودول المنطقة.

وقال فوتيل، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، ردا على سؤال حول تقارير إخبارية عن وجود خطط أمريكية لنقل قواتها من قطر إلى تركيا، إنه "لا توجد أي خطط لنقل هذه القاعدة من قطر، ولا أعرف من أين تأتي هذه التقارير، وليس لدينا أي نية للانتقال من قطر".

وأضاف فوتيل: "قطر من الشركاء الجيدين للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ونحن نتطلع لمواصلة الشراكة، ونتمنى أن حل المشاكل والتوترات الحالية، وألا يكون لها تأثير على أمننا، وأن نواصل الشراكة لحماية أمن المنطقة".

وعن إطلاق الحوثيين لصواريخ على المملكة العربية السعودية، قال فوتيل: "نحن نعمل يدا بيد مع الحكومة السعودية لحماية البلاد من التهديدات"، مضيفا أن "السعودية قامت بعمل جيد لمنع فاعلية هذا الهجوم، وسنقوم بدعمهم لمنع تكرار هذه الهجمات، ومنع وصول المساعدات العسكرية من إيران إلى الحوثيين".

وحول العملية التي يشنها الجيش المصري في سيناء ضد تنظيم "داعش"، قال فوتيل: "نحن نتواصل بشكل جيد مع شركائنا في مصر، وندرك العمليات التي تجري في سيناء، وهم يحاولون التعامل مع تهديد داعش، ونأمل أن ينجحوا". وأضاف: "نحن لا نشترك بشكل مباشر بل نقوم بتقديم الدعم والمساندة والاستشارات والدروس المستفادة من مواجهتنا لهذا العدو".

وعن الوضع في سوريا، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الوضع في سوريا "معقد"، وقال: "مهمتنا في شمال سوريا هي التركيز على دحر داعش". وأضاف: "ندرك أن هناك الكثير من اللاعبين على الأرض الذين يقومون بأنشطة كثيرة، ونطالب الجهات المعنية بوقف إطلاق النار والسماح بالمساعدات واللجوء إلى الدبلوماسية من أجل حل الأزمة".