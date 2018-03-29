أبوردينة: تصريحات سفير أمريكا بإسرائيل تدخل سافر ومستهجن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد نبيل أبوردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الخميس، إن التصريحات التي أدلى بها ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، حول مفاوضات السلام، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر ومستهجن وغير مقبول في الشأن الداخلي الفلسطيني."

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية على لسان أبودرينة قوله: "إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأية جهة خارجية، أيا كانت، أن تقرر مصيره.. يبدو أن فريدمان يتحدث باسم إسرائيل أكثر ما يتحدث باسم أميركا، وينصب نفسه مدافعا عنها وعن المستوطنين، وهو لا يمثل مصالح الولايات المتحدة الاميركية، انما يمثل عقلية لا تريد سوى توتير الأجواء والاساءة إلى الشعب الأميركي".

وتابع أبوردينة قائلا: "على هذه الإدارة أن توضح موقفها من التفوهات المستمرة لسفيرها، والتي تخرج عن الأعراف الدبلوماسية."

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية محلية نقلت على لسان فريدمات تصريحات أدلى بها لصحيفة سبع الإسرائيلية قال فيها " إن الوقت لا يتوقف، إذا لم يهتم عباس بإجراء المفاوضات فإنني متيقن بأن هناك من يريد ذلك عوضا عنه."