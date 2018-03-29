بعد انتهاء التصويت.. السيسي: الاقبال محل فخري.. وموسى: مشرف وإيجابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه فخور بمشاهد المصريين أمام صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر والتي انتهى التصويت فيها مساء الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة للسيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "صوت جموع المصريين سيظل شاهداً - بلا شك - على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف .. وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري وإعتزازي ودليلاً دامغاً على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبناؤها الدماء كي نعبر سوياً نحو المستقبل."

من جهته قال موسى مصطفى موسى، المرشح والمنافس الوحيد للسيسي في سباق الرئاسة إن الإقبال على التصويت كان إيجابيا جدا، لافتا إلى أنه تابع العملة الانتخابية من غرفة المتابعة المتواجدة بحزب الغد، ومؤكدا على أن مد التصويت لمدة ساعة إضافية كان ايجابيا جراء الطقس السيئ، وذلك في تصريح أدلى به إلى قناة اكتسرا نيوز، مساء الأربعاء، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.