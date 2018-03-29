تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من مائة وسبعين ألف شخص من عفرين عالقون في منطقة منسية في شمال غرب سوريا.
النازحون من عفرين.. لا يوجد ملجأ من قوات تركيا والنظام السوري
النازحون من عفرين.. لا يوجد ملجأ يهربون إليه
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
3:08
ويصر المسؤولون الأتراك على أن المدنيين يستطيعون العودة إلى عفرين، لكنهم يقولون إن هناك خطرا تشكله الألغام والعبوات الناسفة التي تركت.
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