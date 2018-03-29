مفتي السعودية عن صواريخ الحوثي: فئة ضالة مضلة تنفذ مراد أعداء الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن الصواريخ التي استهدفت المملكة أطلقتها "فئة ضالة مضلة" في إشارة إلى الحوثيين، لافتا إلى أن هدفها "تنفيذ مرات أعداء الله" على حد تعبيره.

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جاء ذلك في كلمة للمفتي في برنامج أسبوعي عبر إذاعة نداء الإسلام، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "هذا الحدث الجلل هو عدوان إجرامي خطير من فئة ضالة مضلة، ليس لها هدف سوى تنفيذ مراد أعداء الله، فهذه الصواريخ التي استهدفت بها بلادنا لم تؤثر ولله الحمد بشيء، وردّ الله كيد أعدائنا في نحورهم، ولكن مثل هذه التصرفات تدعونا أن نكون على يقظة من أعدائنا بأن نكون يدًا واحدة ضد كل عدو مفسد، وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا ونشد أزرهم وندعو لهم وندافع عنهم".

وتابع قائلا: "أراد الأعداء بهذا الاعتداء إحداث الشر، ولكن ـ ولله الحمد ـ زاد هذا السعوديين اجتماعًا وقوة ويشد بعضهم أزر بعض، فيعلمون أنهم مستهدفون في عقيدتهم وفي أمنهم واقتصادهم، فزادهم هذا الهجوم الفاشل قوة إلى قوتهم وثباتًا إلى ثباتهم، والتفوا حول قادتهم.. الحوثيين الذين تبنوا هذا الاعتداء الخائب طغمة فاسدة ليست من الإسلام في شيء."