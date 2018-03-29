تركيا: سنوقف أنشطة PKK بالعراق إن لم تتمكن بغداد.. ولن نتردد بإبعاد الإرهابيين من منبج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد مجلس الأمن القومي بتركيا، الأربعاء، على أن أنقرة ستتخذ خطوات من شأنها وقف أنشطة منظمة PKK شمال العراق في حال لم تتمكن بغداد من القيام بذلك.

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جاء ذلك في جلسة للمجلس في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، أنقرة، حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول البيان الصادر والذي ذكر أن "تركيا تنتظر من الدولة العراقية بداية منع أنشطة منظمة بي كا كا الإرهابية المنتشرة في سنجار وقنديل، ومناطق مختلفة من العراق بهدف مهاجمة تركيا، وفي حال لم يتمكن العراق فستقوم تركيا بنفسها بذلك."

وأضاف البيان: "في حال لم يتم إبعاد الإرهابيين من منبج، فإن تركيا لن تتردد في أخذ المبادرة على وجه التحديد في منبج، مثلما قامت في المناطق الأخرى،" مشيدا على "أهمية دعم السوريين لعملية غصن الزيتون التي أطلقها الجيش التركي مع الجيش السوري الحر الذي يتكون من العرب والتركمان والأكراد لتطهير من المنطقة من ظلم واضطهاد التنظيمات الإرهابية."