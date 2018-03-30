مقتل 12 فلسطينيا وإصابة 1100 إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إثر مواجهات مع القوات الإسرائيلية، الجمعة، إلى 12 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 1100 شخص، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وخرج آلاف الفلسطينيين في غزة في مسيرات "العودة الكبرى" للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتزامنت المسيرات مع "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى مقتل 6 من عرب إسرائيل داخل الخط الأخضر على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على حدود غزة.

وقال مسؤول بالجيش الإسرائيلي إن بين القتلى الفلسطينيين في غزة من وصفهم "إرهابيين معروفين"، وبينهم 2 من عناصر حركة حماس، أحدهما من القوات الخاصة لحماس. وأضاف المسؤول أن إسرائيل وصلتها معلومات استخبارية عن أن حماس تخطط لتنفيذ "عمليات إرهابية" وأن القوات الإسرائيلية تطلق النار لمنع محاولات اقتحام الحدود.

من جانبه، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن فعاليات مسيرة "العودة الكبرى هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين". وأضاف: " "ها هم الصغار والكبار والأجداد والأحفاد على لحن أوتار العودة يعزفون.. العودة لفلسطين ولكل فلسطين، لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرضها"، وفقا لما نقله موقع حماس.

واعتبر هنية أن "مسيرة العودة الكبرى تأتي في الوقت الذي بلغت فيه الهجمة على قضيتنا ذروتها منذ قرار (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب بإعطاء القدس للاحتلال الغاصب، والحديث المتزايد عن التحضير لما يعرف بصفقة القرن، ويسارع البعض للتطبيع مع الكيان، ويشتد الحصار والاستيطان والتهويد وغير ذلك".