حزب الله يرد على الاتهامات السعودية: أكاذيب تدعو للسخرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الجمعة، الاتهامات التي وجهها التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، عن أن الأسلحة التي تصل إلى الحوثيين تبدأ رحلتها من معقل حزب الله في لبنان.

وقال حزب الله إنه ينفي الاتهامات التي ادعاها ما يسمى بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن نقل صواريخ بالستية من الضاحية الجنوبية في لبنان إلى اليمن، ويؤكد أنها أكاذيب تدعو للسخرية"، وفقا لما نقلته قناة المنار التابعة للحزب.

وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي قال، في مقابلة مع CNN، إن "تهريب السلاح لا يبدأ من إيران، فهو يبدأ من الضاحية في بيروت ويذهب إلى سوريا، ثم إلى إيران، ومن إيران عبر البحر تأتي عبر ما نسميه القارب الأم أو السفينة الأم، ويقومون بتهريبها إلى داخل اليمن"، وذلك بعد إطلاق الحوثيين 7 صواريخ على السعودية استهدفت 3 منها العاصمة الرياض الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، اعتبر مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، أن الاتهامات السعودية لإيران بتهريب أسلحة وصواريخ باليستية إلى اليمن، "لا أساس لها" وتهدف إلى "حرف أنظار" الرأي العام عما وصفه بـ"الجرائم" السعودية في اليمن.