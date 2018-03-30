مقتل فلسطيني بقذيفة إسرائيلية واصابات قرب السياج الأمني بغزة

مقتل فلسطيني واصابات قرب السياج بغزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
إسرائيلالجيش الإسرائيليقطاع غزةغزة
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الجيش الإسرائيلي قال إن دبابة تابعة له أطلقت النار خلال الليل على مشتبه بهما اقتربا من السياج الأمني بقطاع غزة.

أصيب فلسطينيان خلال مسيرات احتجاجية أطلق عليها اسم “مسيرة العودة الكبرى” على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، الجمعة.
 

إسرائيلالجيش الإسرائيليقطاع غزةغزة