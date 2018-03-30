بعد 4 أيام على اعتراض 7 صواريخ.. السعودية تعترض صاروخا بالستيا جديدا للحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، عن تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي في اليمن، مساء الخميس، وذلك بعد أربع أيام فقط على إطلاق الجماعة لسبعة صواريخ تمكنت المملكة من اعتراضها جميعا.

المالكي لـCNN: هكذا تقوم إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين 1:44

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية على لسان المالكي قوله: "في تمام الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة ( 35 : 21 ) من مساء اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.. وبين أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان."

وتابع المالكي قائلا: "إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني."