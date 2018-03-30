محمد بن سلمان يحذر من حرب مع إيران.. ويعتبر جماعة الإخوان "حاضنة للإرهابيين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المجتمع الدولي إلى الضغط اقتصاديا وسياسيا على إيران لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة، كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها "حاضنة الإرهابيين".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن ولي العهد السعودي، الذي يزور الولايات المتحدة، قوله إن "العقوبات ستخلق مزيدا من الضغط على النظام"، مضيفا: "علينا أن ننجح لتجنب صراع عسكري. إذا لم ننجح فيما نحاول القيام به، فمن المحتمل أن نشهد حربا مع إيران خلال 10 أو 15 عاما".

واعتبر ولي العهد السعودي أن عدم التدخل في اليمن كان سيؤدي إلى أزمة أكبر، قائلا: "إذا لم نتحرك في عام 2015، كان اليمن ليصبح مقسما بين الحوثيين وتنظيم القاعدة". واعتبر أن تصعيد الحوثيين للهجمات على السعودية "علامة ضعف". وقال: "إنهم يريدون أن يفعلوا كل يمكنهم قبل انهيارهم".

وحول جماعة الإخوان المسلمين، قال ولي العهد السعودي إن "الإخوان المسلمين هي حاضنة للإرهابيين". وأضاف: "يجب علينا أن نتخلص من التطرف. بدون التطرف، لا يمكن أن يصبح أحد إرهابيا".

وعن التغييرات التي تشهدها السعودية، قال الأمير محمد بن سلمان إنه "لا يمكننا جر الناس للعيش في السعودية في بيئة غير تنافسية". وأضاف أن "البيئة في السعودية تدفع حتى السعوديين إلى خارج المملكة. هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نريد إصلاحات اجتماعية".