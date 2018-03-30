ترامب: سنخرج من سوريا قريبا جدا.. ودعوا الآخرين يهتموا بالأمر الآن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، إن بلاده ستنسحب من سوريا قريبا جدا على حد تعبيره، وذلك بعد ساعات فقط على إلقاء وزارة الدفاع أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" الضوء على الحاجة لبقاء القوات الأمريكية في ذلك البلد على المدى القريب.

كيف غيرت إدارة ترامب موقفها من الأسد؟ 2:09

جاء ذلك في تصريحات لترامب في أوهايو، حيث قال: "نحن نلحق هزيمة نكراء بداعش، سنخرج من سوريا في وقت قريب جدا، ودعوا الآخرين يهتمون بالأمر الآن.."

من جهته قال مصدر بالبنتاغون مطبع بصورة مباشرة على الحملة الأمريكية ضد داعش، إنه ومن غير الواضح ما قصده الرئيس ترامب بهذه التصريحات، لافتا إلى أن تقييمات الجيش تشير بوضوح إلى أن الوقت الحالي ليس وقتا للانسحاب آخذين بعين الاعتبار التحديات العديدة في سوريا.