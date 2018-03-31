الحريري: دول خليجية ترفع حظر السفر إلى لبنان قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، السبت، أن دولا خليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان "قريبا"، دون أن يحدد موعدا لذلك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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وقال الحريري إن "الحكومة تقوم بكل الجهود الممكنة من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة لعودة السياح إلى بيروت وكل لبنان"، وأضاف: "سترون قريبا أن عددا من الدول الخليجية سيرفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان، مما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل".

وخلال تجمع انتخابي في البقاع تمهيدا للانتخابات النيابية اللبنانية، قال سعد الحريري: "أخذنا قراراً بالعودة لزمن رفيق الحريري وألا نسلم قدرنا من جديد للوصاية، ونعمل ليلاً نهاراً لنحمي البلد وللاستثمار بالجيل الجديد وبالأمن والاقتصاد، ولمواجهة أعباء النزوح السوري".

وأضاف: "زمن رفيق الحريري نشل لبنان والدولة من الخراب وأعادنا لخريطة العالم. قرارنا بحماية الاستقرار لا يعني التراجع عن ثوابتنا، من المحكمة الدولية لحصرية السلاح لرفض التدخل بالحرب السورية وغيرها. هذا قرارنا ولن يتغير، وهذا قرار لائحتكم التي نعلنها اليوم، لائحة المستقبل للبقاع الغربي وراشيا"، بحسب ما جاء عبر حسابه على "تويتر".