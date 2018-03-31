لبنان: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية في بنت جبيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية، السبت، في بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وذكر تقرير الوكالة أن "ان طائرة استطلاع اسرائيلية معادية اغارت على مكان سقوط طائرة التجسس في خراج بلدة برعشيت ما ادى الى تدميرها بشكل كامل.. وسقط منها صاروخان لم ينفجرا وعملت قوى من الجيش اللبناني على تفجيرهما، كما طوق المكان قوة من القوى الامنية واليونيفيل."

من جهتها نشرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" تقريرا قالت فيه إن "سلطات جيش الدفاع تحقق في ظروف سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في جنوب لبنان." لافتة إلى أن "الحادث نجم عن خلل فني،" وذلك نقلا لسان مصادر عسكرية إسرائيلية.