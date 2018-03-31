السعودية تعترض صاروخا باليستيا من اليمن استهدف نجران.. وإصابة مقيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، السبت، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا جرى إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه نجران، مما أسفر عن إصابة شخص واحد، في حصيلة أولية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه "في تمام الساعة العاشرة وستة عشر دقيقة من صباح السبت رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وأدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ونتج عنه بحسب المعلومات الأولية إصابة أحد المقيمين بإصابة طفيفة".

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وتابع المالكي بالقول إن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الميليشيا الحوثية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيات المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران".