حصريا لـCNN.. ساندرز ينتقد رد فعل إسرائيل "المبالغ فيه" بمظاهرات غزة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انتقد بيرني ساندرز، المرشح السابق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، ما وصفه بـ"رد الفعل المبالغ فيه" لإسرائيل في التعامل مع المظاهرات التي شهدها قطاع غزة وأطلق عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى."

جاء ذلك في مقابلة لساندرز مع CNN حيث قال: "اعتقد ومن وجهة نظري أن هناك كان عشرات الآلاف من الناس المنخرطين في احتجاجات غير عدوانية، اعتد ان هناك 15 أو 20 فلسطينيا قتلوا وجرح العديد، إنه وضع صعب ولكن تقييمي هو أن إسرائيل بالغت في رد فعلها هذا."

وتابع قائلا: "مجددا، يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنخرط وتتعامل مع المأساة في غزة، سواء كان الأمر في سوريا أو اليمن أو غزة فنحن نرى الحاجة المهمة لتعامل المجتمع الدولي بقيادة أمريكا مع هذه الأوضاع، الوضع في غزة كارثي في الوقت الحالي، معدلات البطالة بين الشباب هائلة وسنستمر في رؤية مثل هذه المظاهرات، إلا إن اعترف المجتمع الدولي بالأوضاع في غزة ويجمع الإسرائيليين والفلسطينيين معا من أجل التطرق لعلاج هذه المشاكل."