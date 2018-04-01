أردوغان لنتنياهو: لا يغرنك امتلاك أسلحة نووية فهي قد لا تعمل عند الحاجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وانتقاد الأخير لعملية غصن الزيتون التي تخوضها تركيا شمال سوريا، مؤكدا أن الجيش التركي يكافح الإرهاب.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان قوله: "أنت (نتنياهو) ضعيف جدا، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنكم دولة إرهاب،" وذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوب تركيا.

وتابع اردوغان: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها،" لافتا إلى أن على نتنياهو الكف عن مناكفة المظلومين، ودعاه إلى التزام الصدق، مبينا أنه لن يتلقى من تركيا ردا إيجابيا ما لم يكن صادقا، وفقا لما نقله تقرير الأناضول.

ويذكر أنّ نتنياهو انتقد العمليات التي تخوضها تركيا في منطقة عفرين بشمال سوريا واصفا ما يقوم به الجيش التركي بـ"ممارسة الظلم ضدّ الأبرياء."