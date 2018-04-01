ليبرمان: مطالب الاستجواب حول غزة "خطوة حمقاء ومنافقة"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأحد، بشكل قاطع، مطالب مجلس الأمن الدولي باستجواب حول مقتل الفلسطينيين في المظاهرات التي شهدها قطاع غزة، الجمعة.

وذكر ليبرمان بأن مطالب الاستجواب تعد "خطوة حمقاء ومنافقة،" وذلك بعد دعاوى استنكرت ما حصل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغرين، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإنسانية.

ووصف ليبرمان المطالبين بالاستجواب بـ "المنافقين"، لأنهم "يهاجمون لإسرائيل، قبل النظر إلى النطاق الأكبر من القتل للسوريين وغيرهم،" وفقاً لما نقل على لسانه عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي بالعبرية.

من جهته قدم السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة، داني دانون، شكوى لمجلس الأمن لإقامة جلسة طارئة حول الوضع بغزة خلال اليوم الأول للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، مضيفاً بأن الكويت "تعمّدت" استدعاء جلسة خلال غياب ممثلي البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن البعثة الإسرائيلية للأمم المتحدة.

هذا وقد طالب السفير الكويتي للأمم المتحدة منصور العتيبي، في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت، السبت، لعدم فصل ما جرى اليوم عن السياق العام، فغزة ما زالت محاصرة منذ أكثر من عشرة أعوام،" مضيفاً بأنه "عندما لا يتم الرد على مثل هذه الممارسات والسياسات والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى حقوقه المشروعة، تكون بكل تأكيد هذه النتيجة، ومن المؤكد بأننا سنشهد المزيد من الأحداث المؤسفة إن لم يتم التصدي لها."

وقد حجبت الولايات المتحدة الأمريكية، صباح السبت، بياناً لمجلس الأمن الدولي طالب بإجراء استجواب مستقل حول العنف الذي شهده قطاع غزة، الجمعة، وفقاً لما ذكره مصدران دبلوماسيان في الأمم المتحدة لـCNN.