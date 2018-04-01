البرادعي: باستثناء "حصار قطر" لا توجد وساطة عربية خالصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، إنه وباستثناء ما وصفه بـ"حصار قطر" فإنه لا توجد وساطة عربية خالصة، لافتا إلى الأزمات بين 12 دولة الجامعة العربية.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "12 من 22 دولة في الجامعة العربية بينهم نزاعات تتراوح بين اقتتال أهلي وخلافات حدودية نتج عنها ملايين من الضحايا واللاجئين.."

وتابع قائلا: "باستثناء حصار قطر لا توجد وساطة عربية خالصة لحل أي من تلك الأزمات! ثم نتحدث عن ’مؤامرات خارجية‘ ومعايير مزدوجة! هل فقدنا الثقة والقدرة في أنفسنا الى هذا الحد؟"