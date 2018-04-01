سوريا: بدء عمليات إخراج "فيلق الرحمن" من دوما بالغوطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأت حافلات تقل عددا من عناصر "فيلق الرحمن" من مغادرة منطقة دوما بالغوطة الشرقية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وذكرت الوكالة في تقريرها: "يأتي إخراج إرهابيي فيلق الرحمن من مدينة دوما بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الجيش العربي السوري بلدات زملكا وعربين وعين ترما وجوبر خالية من الإرهاب بعد الانتهاء من إخراج الإرهابيين وعائلاتهم منها إلى إدلب حيث تم خلال الأيام الثمانية الماضية إخراج أكثر من 41 ألفا من الإرهابيين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية."

ولفت تقرير الوكالة إلى أنه تم "التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج إرهابيي جيش الإسلام من دوما في الغوطة الشرقية إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما.. وأن الاتفاق يتضمن تسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة."