البابا يستذكر "المعاناة الطويلة" للشعب السوري في قداس عيد الفصح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا البابا فرنسيس خلال خطابه بقداس عيد الفصح، الأحد، للسلام حول العالم، بالأخص لتخفيف "المعاناة الطويلة" لسوريا "التي مزّقتها الحرب التي تبدو بلا نهاية."

وقال البابا: "هذا الفصح، ليأتي نور المسيح ليضي ضمائر كافة القادة السياسيين والعسكريين، لتأتي نهاية سريعة للمذبحة المستمرة، وبوضع يحترم به القانون الإنساني،" وأن يأتي ذلك بتسهيل دخول المساعدات والسماح لمن نزحوا بالعودة إلى منازلهم، وفقاً لما نقله موقع "Catholic News Agency" على لسان البابا.

ودعا البابا للأرض المقدسة، التي شهدت تصعيداً بالعنف، ولليمن ولكافة أنحاء الشرق الأوسط، مضيفاً بأن "يطغى الحوار والاحترام المتبادل على الانقسام والعنف."

وذكر البابا من يتوق "للحصول على حياة كريمة،" بالأخص الأطفال ومن يسكن بالمناطق الإفريقية التي تشهد المجاعات والعنف والإرهاب، كما دعا البابا إلى استمرار عمليات السلام والحوار في شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا وفنزويلا.