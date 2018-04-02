جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً طارئاً حول غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جامعة الدول العربية عقدها لجلسة طارئة، الثلاثاء، في القاهرة لبحث "جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين" في غزة، وفقاً لما نقل على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، وذكر بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد.

وقال سعيد إن "المجتمع الدولي ومراكزه عليها تحمل كامل المسؤولية لإيقاف تلك الجرائم الإسرائيلية مباشرة."

وقد أتت الجلسة بدعوة فلسطينية وبدعم من مصر والكويت والأردن.