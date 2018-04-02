البيان 17 لعملية سيناء 2018.. مقتل خمسة "تكفيريين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، الأحد، عن مقتل خمسة من "العناصر التكفيرية" خلال عملية "سيناء 2018" العسكرية.

وأعلن الجيش مقتل "ضابط وجندي وإصابة ضابط صف وجندي."

وذكر الجيش في بيانه السابع عشر بأن عناصر الجيش تمكنوا من تفجير 163 عبوة ناسفة وتدمير 993 ملجأ، والقبض على 513 "فرد من العناصر الإجرامية والعناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

كما تم "تنظيم أكثر من (600) كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الإتجاهين الغربي والجنوبي،" وفقاً لما ذكر بالبيان.

وأعلن الجيش إكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء، وضبط كميات من المخدرات من بينها 3.6 مليون قرص مخدر، وفقاً لما ذكره البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بفيسبوك، العقيد تامر الرفاعي.