البنتاغون عن مقتل جنديين بمنبج بسوريا: كانا بمهمة سرية تستهدف قياديا بداعش

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ادريان غالواي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" إن الجنديين، الأمريكي والبريطاني المقتولان في منطقة منبج بسوريا الأسبوع الماضي كانا في مهمة سرية تستهدف قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

وأوضح المتحدث أن المهمة كانت تتمثل بـ"قتل أو إلقاء القبض" على القيادي بداعش، قبل انفجار عبوة ناسفة أدت لمقتل كل من الجندي جوناثان دونبار بالإضافة على الرقيب مات تونرو من الجيش البريطاني بالإضافة على إصابة خمسة آخرين.

ولم تقدم وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيلا إ كانت العبوة الناسفة انفجرت داخل مبنى أو في سيارة أو كانت مزروعة تحت الأرض، في الوقت الذي قال فيه مصدر أمريكي إن الجنود كانوا خارج مركبتهم وقت الانفجار، ولا توجد معلومات إن كان القيادي بداعش قتل أو ألقي القبض عليه.