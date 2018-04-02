السعودية والإمارات والبحرين تهنئ بفوز السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توالت التهاني بفوز الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، الاثنين، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر فوزه بنسبة 97.8 في المائة من أصوات الناخبين.

وبعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية تهنئة للسيسي، أعرب فيها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار،" مشيدا في هذه المناسبة "بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة."

وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في تغريدة على صفحته بتويتر: "تهانينا القلبية للأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي على نيله ثقة ودعم الشعب المصري له في قيادة مصر لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء والإنجاز.. دعواتنا وأمنياتنا له بالتوفيق والنجاح ولمصر وشعبها الشقيق الخير والسلام ولعلاقة بلدينا الراسخة مزيدا من التطور والازدهار."

من جهته نشر الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، تغريدة على صفحته بتويتر قال فيها: "نهنئ مصر وشعب مصر بفوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية و نتمنى كل الخير و التقدم و النماء للشقيقة مصر."