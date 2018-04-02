السيسي للمصريين بأول كلمة بعد فوزه بالانتخابات: عاقد العزم على تحقيق التنمية والاستقرار

القاهرة، مصر (CNN)— وعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بتحقيق الاستقرار والتنمية وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، وذلك في أول كلمة له بعد إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوزه بسباق الرئاسة وحصوله على 97.8 في المائة من الأصوات.

وقال السيسي في كلمته، وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي: "أعدكم وعد الصدق المبين بأن أظل على عهدي معكم.. مخلصا في عملي غير مدخر لجهد.. من أجل رفعة وطننا العظيم.. وساعيا لبناء مؤسساته بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة.. وباحثا عن مكانته بين الأمم.."

وأكد السيسي على أنه "عاقد العزم على تحقيق التنمية والاستقرار.. وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه.. وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع.. فالذى جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك.. فمصر تسع كل المصريين.. مادام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية.. والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب.. من أيدولوجيات محددة أو مصالح ضيقة.. ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين.. سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة."