الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تعلن فوز السيسي بنسبة 97.8%

القاهرة، مصر (CNN)— أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية محققا 97.8 في المائة من عدد الأصوات التي بلغ عددها في الداخل 24.9 مليون صوت.

وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن "المصريين شاركوا وتوافدوا في انتخابات الخارج في 139 لجنة اقتراع بـ 124 دولة حول العالم، رافعين أعلام مصر ومعلنين الولاء للوطن والحنين إليه، مؤدين لأمانتهم، ومؤكدين أن حب الوطن لا يزال يسكن قلوبهم متى كانوا وأينما كانوا،" وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وتابع لاشين قائلا: "حينما فتحت لجان الاقتراع أبوابها داخل مصر، توافد المصريون على لجان الاقتراع الفرعية بالملايين من كل حدب وصوب، واستمر توافدهم حتى الساعات الأخيرة من اليوم الثالث للاقتراع في ظروف مناخية صعبة شهدتها البلاد، ورددوا الهتافات الوطنية التي تعبر عن مكنون قلوبهم، ووقوفهم صفا واحدا خلف وطنهم، وكان في استقبالهم قضاة مصر الشرفاء، ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل."