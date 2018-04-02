قافلة باصات تنطلق من دوما السورية محمّلة بـ 1100 شخص

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انطلق 24 باصاً بحمولة تكونت من 1100 مدني ومقاتلي المعارضة من "فيالق الرحمن" مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مساء الأحد، وفقاً لما ذكرته تقارير من وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

ولا تزال دوما، التي تعتبر آخر معقل للمعارضة بالغوطة الشرقية، محاصرة من قبل قوات النظام السوري.

ولا يزال الحوار قائماً بين "جيش الإسلام"، المجموعة المعارضة الأساسية في دوما، والنظام السوري، وقال أبو خير الأشقر، العضو في اللجنة المدنية للمفاوضات في دوما، خلال حديث له مع الصحفيين، الأحد: "نحاول إنهاء اتفاقية يمكن من خلالها لمقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم مغادرة المدينة من خلال معابر آمنة."

وقد وافق المقاتلون من عدة مجموعات معارضة، من بينها "جيش الإسلام"، مع النظام السوري بدعم من روسيا بمغادرة الغوطة الشرقية قبل عشرة أيام، وقد وافقت كل من سوريا وروسيا على تزويدهم بمعابر آمنة والسماح لهم باصطحاب أسلحتهم وعائلاتهم.

وقد أجبر عشرات الألوف من المدنيين ومقاتلي المعارضة سابقاً من مغادرة الغوطة الشرقية، بعد أسابيع من القصف المكثّف الذي تسبب بمقتل أكثر من 1500 شخصاً.