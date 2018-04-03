كيف "سخر" عمرو أديب من الجدال بين أردوغان ونتنياهو؟

القاهرة، مصر (CNN)— سخر الإعلامي المصري، عمرو أديب، من الجدال الذي دار بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واصفا ذلك بـ"اثنين محتلين بيردحوا لبعض!"

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة اون تي في، حيث قال: "أول مرة في حياتي أشوف اتنين محتلين بيردحوا لبعض، يعني أنا شفت ستات بتردح لبعض رجال سياسية بيردحوا لبعض لعيبة كرة بتردح لبعض مذيعين بيردحوا لبعض، إنما أول مرة أشوف اتنين محتلين بيردحوا لبعض.."

وتابع قائلا: "نتنياهو واردوغان داخلين في وصلة ردح، أردوغان قاله ايه؟ بالي قتلت الناس في غزة يلي محتل فالتاني قله ايه؟ نعم!! يالي قتلت الناس في عفرين يالي دبحت المدنيين يالي معندكش اخلاق!! اتنين محتلين بعايروا بعض باحتلالهم.."