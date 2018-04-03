الحريري: بيروت تحتفل برفع اسم سلمان بن عبدالعزيز على واجهتها البحرية.. وعروبة لبنان تتقدم كل الولاءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الثلاثاء، على أن عروبة لبنان تتقدم كل الولاءات والمحاور والمعادلات، على حد تعبيره، وأن العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لن تنكسر.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للحريري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بيروت تجتمع اليوم للاحتفال برفع اسم سلمان بن عبد العزيز على واجهتها البحرية. تجتمع بكل أطيافها، لتكريم قامة عربية كبيرة، وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف، وتجتمع لتكرِّم من خلاله، المملكة العربية السعودية، التي لها في تاريخ العلاقة مع بلدنا صفحات مجيدة من الخير."

وتابع قائلا: "بين لبنان والمملكة العربية السعودية تاريخٌ لن ينكسر مهما سعوا الى ذلك سبيلا. وهذه الأمسية البيروتية هي رسالة واضحة بأن عروبة لبنان تتقدم على كل الولاءات والمحاور والمعادلات."

وأضاف: "وفاء للملكة وقيادتها وتقديراً لدورها في مساندة لبنان، يسعدني باسمكم جميعاً، أن أعلن افتتاح جادة الملك سلمان بن عبد العزيز هنا على الواجهة البحرية لمدينة بيروت."