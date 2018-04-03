هيومان رايتس ووتش تحمّل إسرائيل مسؤولية ما حصل بمواجهات غزة الأخيرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية مقتل فلسطينيين خلال المواجهات الأخيرة للشرطة الإسرائيلية مع متظاهرين بقطاع غزة.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي، الثلاثاء، إن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي أدلة على أن رمي الحجارة و أشكال العنف الأخرى الصادرة عن بعض المتظاهرين قد هدّدت بخطورة الجنود الإسرائيليين على الحاجز الحدودي."

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وقال إيريك غولدستين، نائب المدير العام للمنظمة بالشرق الأوسط، إن "الجنود الإسرائيليين لم يقوموا ببساطة باستخدام القوة المفرطة، بل كان من الواضح بأنهم تصرفوا وفق أوامر، أتت فقط باستجابة عسكرية دموية للتظاهرات الفلسطينية."

وأضافت المنظمة بتقريرها بأن "استخدام القوة في غزة محكوم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان،" مضيفة بأن المسؤولي الإسرائيليين "الذين يطلقون أوامر غير قانونية لاستخدام قوة مميتة، قد يتعرّضون للمحاكمة خارجاً، لتعامل القضية كاختصاص للقضاء الدولي أو باجتماعات قضائية دولية."

هذا وقد قتل ما لا يقل عن 18 شخصاً في مواجهات منذ الجمعة، وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وقد اتهمت إسرائيل حركة حماس بتنظيم التظاهرات، بينما وجه كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي أصابع الاتهام لتحمّل مسؤولية ما حصل إلى إسرائيل، لتحجب الولايات المتحدة بياناً من مجلس الأمن احتوى مطالب لإجراء استجواب "شفاف" فيما حصل.