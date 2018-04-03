شاهد.. روسيا وتركيا وإيران تخطط لمستقبل سوريا.. وأمريكا تفقد نفوذها

(CNN)-- يبدو أن الولايات المتحدة تفقد نفوذها هنا، خصوصاً بعد إعلان الرئيس ترامب المفاجئ قبل أيام بأن أمريكا ستخرج من سوريا فور هزيمة "داعش"، ويبدو أن الفائز الأكبر في كل ما يحدث هم الروس.