شاهد.. روسيا وتركيا وإيران تخطط لمستقبل سوريا.. وأمريكا تفقد نفوذها

شاهد.. روسيا وتركيا وإيران تخطط لمستقبل سوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
سورياالحرب السوريةروسياتركياإيران
1:07

يبدو أن الفائز الأكبر في كل ما يحدث هم الروس.

(CNN)-- يبدو أن الولايات المتحدة تفقد نفوذها هنا، خصوصاً بعد إعلان الرئيس ترامب المفاجئ قبل أيام بأن أمريكا ستخرج من سوريا فور هزيمة "داعش"، ويبدو أن الفائز الأكبر في كل ما يحدث هم الروس.

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