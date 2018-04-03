الجامعة العربية تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق "بإراقة دماء" متظاهري غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت الجامعة العربية، الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بما وصفته قيام إسرائيل بـ"إراقة دماء" المتظاهرين الفلسطينيين في غزة خلال مسيرة "يوم الأرض،" وذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقد على مستوى المندوبين في الجامعة.

مقتل 17 فلسطينيا وإصابة 1400 قرب السياج الأمني بغزة 0:51

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية في كلمة القاها نيابة عنه الأمين العام المساعد، سعيد أبوعلي: "إنه إذا استمر مجلس الأمن في فشله الحالي فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحاً فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 31 مارس 2018."

وطالب مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته في حماية المدنيين وتنفيذ قراراته السابقة وتنفيذ ما اتخذه من قرارات تفضي لإنهاء الاحتلال والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإقامة السلام الذي تتطلع لتحقيقه ليس فقط شعوب المنطقة بل شعوب العالم بأكمله، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.