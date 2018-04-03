مدير تايم ورنر يعبر عن إعجابه بـ"إلمام ولي عهد السعودية بتفاصيل صناعة الإعلام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر راني رعد، رئيس شبكة CNN للعمليات التجارية العالمية ‎ومدير شركة تيرنر/ تايم وورنر في الشرق الأوسط، عن اعجابه بإلمام ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بـ"أدق التفاصيل عن صناعة الإعلام وانتاجه" .

وأوضح رعد قائلا إن ذلك "الإلمام وحرص سموه لمعرفة ادق التفاصيل خلال الزيارة ولقاء قيادات شركة وأرنو برذرز في بوش انجلوس الإيجابية، دلت على حرصه التام على احضار الأفضل للسعودية ولشباب المملكة."

ويذكر أن ولي العهد السعودي التقى رعد وعدد من مدراء شركة تايم وورنر، الثلاثاء في لوس انجلس ضمن الجولة التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبادل الأحاديث حول فرص الشراكة الواعدة في المملكة.