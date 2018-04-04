السعودية تمنح AMC رخصة تشغيل سينما: أول دار عرض بعد أسبوعين

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، الأربعاء، منح شركة AMC الأمريكية رخصة تشغيل دار عرض سينمائي، حيث من المنتظر افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تبعاً لذلك تخطط شركة أيه إم سي لافتتاح أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 أبريل.. وسيسمح هذا الترخيص للشركة الرائدة في هذا القطاع، التي تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم بتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة."

ونقلت الوكالة على لسان وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، قوله: "إن منح هذه الرخصة الأولى يتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي،" لافتاً الانتباه إلى أن "السوق السعودية كبيرة، ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم."