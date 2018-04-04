شاهد.. كاميرا CNN بسوريا توثّق خروج مقاتلي المعارضة من دوما

(CNN)-- شاهد طاقم CNN خروج حافلات تُقل مقاتلي المعارضة من دوما، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في ضواحي دمشق. يأتي هذا تزامناً مع إجراء روسيا محادثات لإخلاء المعارضة نهائياً.