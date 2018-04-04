شاهد.. كاميرا CNN بسوريا توثّق خروج مقاتلي المعارضة من دوما

CNN بسوريا توثّق خروج مقاتلي المعارضة من دوما

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
الحرب السوريةالمعارضة السوريةروسياسوريا
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فيديو يظهر خروج حافلات تُقل مقاتلي المعارضة من دوما، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة بضواحي دمشق.

(CNN)-- شاهد طاقم CNN خروج حافلات تُقل مقاتلي المعارضة من دوما، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في ضواحي دمشق. يأتي هذا تزامناً مع إجراء روسيا محادثات لإخلاء المعارضة نهائياً.

الحرب السوريةالمعارضة السوريةروسياسوريا