(CNN)-- شاهد طاقم CNN خروج حافلات تُقل مقاتلي المعارضة من دوما، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في ضواحي دمشق. يأتي هذا تزامناً مع إجراء روسيا محادثات لإخلاء المعارضة نهائياً.
شاهد.. كاميرا CNN بسوريا توثّق خروج مقاتلي المعارضة من دوما
CNN بسوريا توثّق خروج مقاتلي المعارضة من دوما
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
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فيديو يظهر خروج حافلات تُقل مقاتلي المعارضة من دوما، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة بضواحي دمشق.
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