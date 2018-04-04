مشاهد حصرية للقاعدة الأمريكية الجديدة في منبج

مشاهد حصرية للقاعدة الأمريكية الجديدة في منبج

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
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مشاهد حصرية حصلت عليها شبكتنا تظهر القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة في شمال مدينة منبج، شمال سوريا.

تظهر هذه المشاهد الحصرية التي حصلت عليها CNN القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة في شمال مدينة منبج، شمال سوريا.

 

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