مشاهد حصرية للقاعدة الأمريكية الجديدة في منبج

تظهر هذه المشاهد الحصرية التي حصلت عليها CNN القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة في شمال مدينة منبج، شمال سوريا.
مشاهد حصرية حصلت عليها شبكتنا تظهر القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة في شمال مدينة منبج، شمال سوريا.
تظهر هذه المشاهد الحصرية التي حصلت عليها CNN القاعدة العسكرية الأمريكية الجديدة في شمال مدينة منبج، شمال سوريا.
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